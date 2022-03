Linkse partijen willen sociale huurwoningen beschermen: ‘Er verdwijnen betaalbare huizen’

Een klein deel van de 150.000 woningen is gesloopt, een groter deel verkocht aan beleggers of aan de bewoners, en een deel is in het onbeschermde segment van de woningvoorraad terechtgekomen, waar de huren fors hoger liggen. In het document De Staat van de Corporatiesector, dat vorige week verscheen, staat dat het aandeel sociale huurwoningen in Nederland is geslonken van 29,3 procent in 2015 naar 27,2 procent in 2020, terwijl de corporatiedoelgroep groeit. Het aantal gereguleerde particuliere huurwoningen daalde zelfs met ongeveer een vijfde.