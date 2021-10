Lisa heeft woning uit 1906 gasvrij laten maken: ‘Doodeng, maar niet ingewikkeld’

,,Je moet wel onder een steen leven als je niet ziet dat we een andere kant op moeten”, stelt Van der Borch uit Den Haag. Ze zei het nog voordat de energiecrisis was uitgebroken en de gasprijzen door het dak gingen. Die extra motivatie om haar woning te verduurzamen had ze niet eens nodig. ,,Maar ik snap dat sommige gezinnen zeggen: ik kan het niet betalen om mijn huis van het gas te halen. Je portemonnee moet ook dat wel toelaten.”

Buiten dat vond ze het ‘doodeng’ om nieuwe groene stappen te zetten. Zeker toen ze na een scheiding met twee kinderen in een appartement terechtkwam. Ze vond hulp bij ThuisBaas, een initiatief van Urgenda, de klimaatstichting die bekend is omdat het een rechtszaak van de Nederlandse staat heeft gewonnen. De overheid moet dankzij die uitspraak veel meer doen om de klimaatverandering af te remmen.

Gasloos toegankelijker dan gedacht

,,Ze stelden me gerust en trokken me snel over de streep om mijn huis gasloos te maken. Na het laatste klimaatrapport dat uitkwam, wist ik dat ik de goede keuze had gemaakt. Doe ik het niet voor mezelf, dan voor mijn kinderen. Of de triljoen kinderen die nog komen op deze aardbol. Toen we eenmaal bezig waren met berekeningen, werd me duidelijk dat het helemaal niet zo ingewikkeld is. Zo toegankelijk had ik het niet voorzien.”

Van der Borch verhuisde van een tussenwoning naar een bovenwoning. ,,Een huis met één verdieping haal je makkelijker van het gas af. Het huis was totaal uitgewoond toen ik de sleutel kreeg, daardoor kon ik het ook kopen. Nu zijn we aan het verbouwen. We isoleren het zo goed mogelijk, natuurlijk. Na berekeningen door ThuisBaas heb ik gekozen voor een elektrische vloerverwarming. Voor warm douchewater heb ik een elektrische geiser en in de keuken een kookwaterkraan.”

Elektrische vloerverwarming: een experiment Elektrische vloerverwarming is in de meeste gevallen niet de beste keuze, laat ThuisBaas weten aan deze site. ,,Eigenlijk is het alleen geschikt voor kleine woningen met een beperkt warmteverlies. We kijken naar het totaal. Soms is een paar vierkante meter moeilijk te isoleren gevel acceptabel, als de rest goed is”, zegt Verena Bald namens ThuisBaas. ,,We waarschuwen klanten dat de vloerverwarming sowieso niet de hele dag aan moet staan, want dat kost veel elektriciteit. Het moet heel bewust gebruikt worden, daarom passen wij ook een slimme zoneregeling toe waarmee elke kamer apart kan worden verwarmd en ook alleen als dat nodig is.” Voordeel van dit soort elektrische vloerverwarming is dat je niet in de vloer hoeft te hakken. Je legt het op 2 centimeter dik isolatiemateriaal, een beschermende folie en daarbovenop kan bijvoorbeeld pvc of laminaat. ,,Het geeft wel snel het fijne gevoel van warme voeten”, stelt Bald. ,,Bij Lisa van der Borch komt het waarschijnlijk ook beter uit qua stroomkosten omdat ze zonnepanelen neemt.” Wel ziet ThuisBaas het nog als experiment. ,,We willen goed in de gaten houden of deze oplossing in de winter goed genoeg is.” De experts van ThuisBaas denken dat in 95 procent van de gevallen een elektrische lucht-waterwarmtepomp de beste oplossing is.

Voor Van der Borch voelt het als een ‘cadeau’ om geen radiatoren meer in huis te hebben. ,,Daarnaast is een grote investering nog de komst van een warmteterugwinningssysteem. Isoleren van zo'n oud huis is lastig, de wanden naar buiten toe kan ik niet isoleren. Het dak wel. Het wtw-systeem zorgt ervoor dat de lucht die het huis binnenkomt voor ventilatie, wordt verwarmd met de lucht die naar buiten wordt afgevoerd.”

Zonder de hulp van de experts die de Haagse kon gebruiken voor haar keuzes, was ze hier waarschijnlijk niet op uitgekomen. ,,Je kijkt toch al snel naar een elektrische warmtepomp, maar die zijn erg duur. Nu ben ik in totaal waarschijnlijk niet méér kwijt dan als ik er een nieuwe cv-ketel in had laten installeren. Met name dankzij een subsidie van de gemeente van 4.500 euro is het een voordelige operatie. Ik ga er zelfs geld mee besparen op het moment dat ook de zonnepanelen zijn aangelegd. Dat had ik vooraf ook niet durven denken.”

