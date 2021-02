Maak de zonnepanelen sneeuwvrij en meer wintertips voor huis en tuin

Hét moment om diepvriezer en koelkast te ontdooien

Aangekoekt ijs is slecht voor het rendement en verbruik van je diepvries en nu levert de vrieskou het perfecte moment om daar iets aan te doen. Zet de diepvriesproducten in bakken of zakken buiten, maar let erop dat ze niet in de zon staan. Sowieso kan je dit beter ‘s avonds doen, omdat het dan kouder is.