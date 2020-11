Maak van je woonkamer een jungle met deze onverwoestbare planten

Kies eerst de plek, dan de plant

Dit is dé truc om het jezelf gemakkelijk te maken: loop rond in huis, beslis waar je een plant wilt en kies de plant die op die plek past. Niet andersom. Een keukenraam op het oosten, de zonnige eetkamer of je donkere slaapkamer? Voor een plek in de volle zon heb je iets nodig dat dol is op hitte en droogte, zoals cactussen en vetplanten. In een vochtige badkamer met weinig licht of in een donkere hoek gedijen varens. Elke plek daartussen is voor de meeste planten geschikt. Check vooraf op het etiket hoeveel licht de plant nodig heeft en vraag advies in het tuincentrum.