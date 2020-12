Makelaars zijn dit jaar 10 procent duurder geworden

Woningeigenaren waren in het ‘coronajaar’ 2020 gemiddeld 4000 euro kwijt als ze een makelaar inschakelden voor de verkoop van hun huis. Dat is 375 euro oftewel 10 procent meer dan vorig jaar, zo blijkt uit onderzoek van de website Mijn Verkoopmakelaar, dat tarieven van makelaars in 3000 aanbiedingen vergeleek.

Makelaars lijken te profiteren van de hoge huizenprijzen, zo luidt een deel van de verklaring van Mijn Verkoopmakelaar. De courtage oftewel het percentage dat makelaars opstrijken is iets gedaald, maar toch kwamen de offertes hoger uit. ,,Het zou ook te maken kunnen hebben met het feit dat makelaars minder efficiënt kunnen werken vanwege corona”, verklaart Antoine Steenkamer, oprichter van de website.

Door de beperkingen kunnen makelaars niet meer een ‘open huis’ houden en daarmee veel kijkers tegelijk ontvangen. Ze zijn meer tijd kwijt aan het één voor één begeleiden van bezichtigingen. Er is dan ook sprake van een kentering, want de laatste jaren werden makelaars juist wat goedkoper.

,,Volgens mij wordt er nog steeds stevig geconcurreerd op tarieven”, zegt Hans van der Ploeg, directeur van makelaarsvereniging VBO. ,,Dus de verklaring over de huizenprijzen lijkt mij de meest logische, als deze cijfers van het onderzoek kloppen. De meeste makelaars rekenen een percentage van de koopsom, dus bij hogere huizenprijzen is de prijs voor de consument hoger. We weten dat dit jaar flink overboden is op huizen”, aldus Van der Ploeg.

Utrecht de duurste

Gemiddeld komt de vergoeding voor een makelaar overeen met 1,3 procent van de verkoopopbrengst. Dat is vergelijkbaar met het percentage in 2019. De hoogte van tarieven van makelaars verschillen flink per stad. Zo is Utrecht, van de vier grote steden, de duurste stad om een woning te verkopen. Utrechtse makelaars rekenen gemiddeld 4900 euro voor hun diensten. Den Haag komt als goedkoopste G4-stad uit de bus met een gemiddeld tarief van 3300 euro. Van de onderzochte kleinere plaatsen is Hoorn de duurste plek om je huis te verkopen. Het gemiddelde tarief van een makelaar is daar 5600 euro of 1,6 procent van de verkoopopbrengst.

Hoewel het momenteel makkelijker is om een woning te verkopen, kan het voor makelaars nog steeds de truc zijn om een hogere prijs te realiseren, meent Antoine Steenkamer. ,,Welke makelaar weet er toch nog 10.000 euro extra uit te slepen? Die is z'n geld dan misschien toch wel waard.”

Opstartkosten

Vereniging Eigen Huis wijst ook op de vaste kosten die makelaars als vanzelfsprekend doorrekenen. ,,Zo zijn er altijd opstartkosten voor het maken van de foto's en soms ook het stijlen van het huis”, zegt Hans André de la Porte van de vereniging. ,,Ook zitten aan de verkoop nog wat juridische haken en ogen, waar een makelaar in alle gevallen voor moet zorgdragen. Over het algemeen hebben wij de indruk dat het een competitieve markt is.”

Steenkamer denkt dat huiseigenaren nog best wat ruimte hebben om te onderhandelen over de prijs, zeker nu huizen relatief snel worden verkocht. ,,Je zou als consument altijd kunnen vergelijken en vervolgens de makelaar kunnen vragen waar het prijsverschil vandaan komt. Wie weet zijn ze bereid om nog wat te zakken in de prijs. Maar je wil natuurlijk ook dat de makelaar z'n best gaat doen om snel een goede koper voor het huis te vinden.”

De Consumentenbond wijst erop dat je niet per se een makelaar hoeft in te schakelen die al het werk doet. Er zijn ook zogenoemde ‘internetmakelaars’ die een stuk goedkoper zijn en het resultaat hoeft niet slechter te zijn. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in 2017 bleek dat de verkoopprijs van de internetmakelaar gemiddeld zelfs 2,7 procent hoger ligt dan die van de traditionele makelaar.

