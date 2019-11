Man kampeert voor straf op zijn eigen erf, want hij mag zijn huis niet meer in

Op tweede pinksterdag werd hij voor een tweede keer ‘betrapt’. De gemeente Reimerswaal beschouwde het huis als een drugspand en besloot de woning voor drie maanden te sluiten. Dat is staande praktijk in Zeeland om de overlast door de aanloop van drugsklantjes weg te nemen. Maar Matthee is geen wietdealer, hij maakte cannabisolie met de werkzame stof THC. Niet te verwarren met de olie die gewoon via de apotheek verkrijgbaar is. Matthee: ,,Dat werkt helemaal niet. Je koopt gewoon olijfolie voor heel veel geld.”



Matthee stapte naar de rechter om de sluiting van zijn huis aan te vechten. Tevergeefs: hij verloor de zaak en afgelopen donderdag moest hij zijn woning verlaten en werd de boel verzegeld. Hij baalt ervan dat hij is neergezet als een drugsdealer omdat de autoriteiten melding hebben gemaakt van ‘harddrugs’.