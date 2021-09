Man klaagt buren aan die met heel gezin in schuur wonen

Dit schrijft het Noordhollands Dagblad. Van den Berg en zijn advocaat had de gemeente nooit toestemming mogen geven aan de zes leden van het gezin om de schuur in hun tuin te bewonen. De man zegt zijn privacy kwijt te zijn door deze beslissing en wil dat de rechter de vergunning nietig verklaart. Daarnaast zegt de aanklager dat er geen overleg is geweest tussen wederzijdse buren en dat wonen in de tuin in strijd is met het bestemmingsplan.



De schuur van zijn buren staat volgens Van den Berg ‘op zo'n tien centimeter’ van zijn terras. ,,Laatst hebben we met ons bezoek besloten maar ergens anders te gaan zitten", licht hij toe. Volgens zijn advocaat heeft het gezin ook duidelijk zicht op het zwembad van de Heilooënaar.