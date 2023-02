Marcel (50) verbruikt bijna geen gas meer: ‘Warmtepomp vind ik de investering niet waard’

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw en drie kinderen (18, 11 en 10 jaar oud) woon ik sinds 2016 in een semi-bungalow. Ik noem het semi, omdat het een bungalow is met een puntdakje. We hebben alles op de begane grond, boven zijn alleen twee slaapkamers. Daar hebben we dus ook schuine kanten. De woning is uit 1965 en heeft een woonoppervlakte van 146 vierkante meter.

Toen we de bungalow voor het eerst zagen, was deze flink verouderd. Het was een wilde boel. Er woonden oude mensen en er was behoorlijk wat achterstallig onderhoud. Ook de tuin was verwilderd. Het huis heeft een jaar leeggestaan, maar ik zag er wel wat in. De plek is heel mooi. Het ligt op een kleine bult, iets hoger dan de weg dus. We zijn meteen aan de slag gegaan.

We begonnen met de isolatie, want daar was weinig aan gedaan. Zo hebben we de kozijnen vervangen voor kunststof kozijnen met HR++-glas erin. De spouwmuren zijn nu gevuld met glaswolvlokken en het dak met glaswoldekens. Ongeveer tweederde van de vloeren in onze bungalow is van hout. Deze vloeren hebben we aan de onderzijde geïsoleerd met een schuimisolatie. De rest van de vloeren is een in zand gestorte, niet geïsoleerde betonvloer.

In 2019 hebben we 21 zonnepanelen geplaatst (320 wattpiek per stuk op het noordwesten) en sinds eind vorig jaar liggen er nog 7 extra bij. Ook op het noordwesten. We hebben sinds 2021 een zonneboiler met een vat van 200 liter. Daar zit nu ook een verwarmingselement in, zodat het water in de koude wintermaanden elektrisch bijverwarmd kan worden. Onze badkamer is net klaar. Daar zit elektrische vloerverwarming, een ligbad en een regendouche in. In de douchegoot zit een douche-wtw (warmteterugwinning, red.). We hebben ook een aircosysteem dat kan koelen en verwarmen, maar onze hoofdverwarming is een houtkachel.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een driejarig contract bij Greenchoice. Die loopt nog door tot april 2024. We betalen maar 21 cent voor een kilowattuur en 81 cent voor een kuub gas. Daarvoor shopte ik wel vaker voor jaarcontracten, maar ik houd nu aan het eind van het jaar alle contracten en verzekeringen tegen het licht. Destijds koos ik voor dit contract en dat blijkt nu een heel verstandige keuze te zijn geweest.

We betalen een voorschotbedrag van 80 euro per maand. Lager kon niet. Maar ik verwacht dat we wel wat geld gaan terugkrijgen. Ons jaarverbruik van afgelopen jaar was 4392 kWh (inclusief een plug-in hybride-auto) en we wekten 3287 kWh aan stroom op. Dit jaar verwachten we 5400 kWh te verbruiken én op te wekken. In 2022 verbruikten we 584 kuub gas. Voor dit jaar schat ik dat we gaan uitkomen op 275 kuub.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We zijn begonnen met de aanpak van onze woning om het comfort te verhogen. Het was er vrij koud. We vonden het in de eerste winter heel kil in huis. Door de isolatie te verbeteren werd het veel comfortabeler wonen. Dat werkte verslavend, omdat ook de energierekening omlaag ging. Nu is het een sport om zo laag mogelijk uit te komen. De rest van het gezin doet gewoon lekker zijn of haar ding, dus soms worden ze wel gek van mijn fanatieke houding. Zo hebben we geëxperimenteerd met een timer in de douche, maar dat werkte niet helemaal. Toch merken we dat de nieuwe gedachtegang van zuinig zijn met water wel heeft geholpen.

Het liefst komen we natuurlijk helemaal op nul uit qua stroom- en gasverbruik, maar op een gegeven moment worden de stapjes die je kunt maken steeds kleiner. Met isolatie kun je veel bereiken. Een warmtepomp vind ik nu niet meer de investering waard. Als gas in de toekomst écht een ding gaat worden en het bijvoorbeeld niet meer gebruikt mag worden, denk ik erover om bijvoorbeeld over te stappen op een elektrische cv-ketel.

Momenteel zetten we in de winter ongeveer elke avond wel de houtkachel aan. Het is een ingebouwde kachel met hoog rendement en een goede verbranding. Ik lees de berichten over uitstoot ook, maar ik denk dat wij verstandig stoken. Het is fijne warmte en ik compenseer dit op andere gebieden weer. Als er ooit maatregelen zouden komen, hoop ik dat het zal gaan om het plaatsen van iets als roetfilters.

Het hout krijg ik via een vriend of via een kennis. Ik heb zelf een kloofmachine en een kettingzaag, dus verder heb ik geen kosten. Bovendien beleef ik er lol aan. Ik vind het lekker om in de natuur bezig te zijn.

Onze apparaten hebben allemaal een hoog energielabel. We draaien elke dag een was en onze warmtepompdroger staat ongeveer om de dag aan - het liefst wel in de uren dat de zon schijnt. Net als met de vaatwasser. In de wintermaanden zetten we de apparaten na elkaar aan, omdat we met het oog op nieuwe salderingsregels het liefst alleen de stroom verbruiken die we zelf opwekken.

