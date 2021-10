Marcella en Hans verkopen Haags herenhuis met torenkamertjes: ‘Konden we het maar meenemen’

De twee kochten het huis in juli 2020. Ze woonden al in de buurt, in een dubbele bovenwoning, maar zochten een huis met een tuin. ,,Ik liep er een keer met de hond langs en vond het meteen heel leuk”, vertelt Marcella. ,,Toen het te koop kwam, hebben we snel gehandeld en het gelukkig kunnen kopen. De locatie is geweldig, zo tussen centrum en strand. Het huis staat bijna op zichzelf, in een autoluwe straat. En dus die tuin.”