Margreet verkoopt haar bijzondere woning voor 1,1 miljoen: ‘Alsof je een kunstwerk bewoont’

Een apart detail, een spiegelwand, een andere doorloop… Juist daarom is Margreet zo gek op het huis. Ook haar partner Edo Deen heeft dit de afgelopen jaren ontdekt.



Het huis werd gebouwd toen Margreet 14 jaar oud was, herinnert ze zich nog goed. ,,We woonden in de buurt en ik ging vaak kijken hoe de bouw verliep. Fantastisch vond ik het. Uiteindelijk heb ik hier tot mijn negentiende met mijn familie gewoond, tot ik ging studeren. Toen mijn ouders het later wilden verkopen vond ik dat zó jammer. Toen heb ik het van hen overgekocht.”