Meer bomen en planten in de tuin: ‘We zijn klimaatbewuster’

De omzet bij tuincentra was vorig jaar 1,53 miljard euro, een stijging van 6,5 procent in vergelijking met 2017. Een mooi resultaat, berekende marktonderzoeker GfK, want binnen de retail scoorde alleen de elektrische fietsenmarkt nog beter.

Hete zomer

De stijgende populariteit van tuincentra is onder meer te danken aan de hete zomer. Toen gingen er veel barbecues en barbecue-artikelen over de toonbank. Ook gaven we vorig jaar bijna 267 miljoen euro uit aan bomen en planten voor in de tuin. Dat is 10,5 procent meer dan in 2017.

Volgens Brenda Horstra, adjunct-directeur van Tuinbranche Nederland, zijn we ‘klimaatbewuster’ geworden. ,,Afgelopen jaar was er opvallend veel aandacht voor het klimaat. Acties, zoals klimaatmarsen, zetten mensen aan het denken, maar ook vanuit de overheid werden campagnes opgezet hoe we meer bijen en vlinders in onze tuin krijgen.” Horstra denkt daarnaast dat gemeenten hun steentje bijdragen, door sponsoring van regentonnen, groene daken of geveltuintjes.

Haagplanten

Horstra verwacht dat de groei in tuincentra alleen maar doorzet. Dat ziet ze nu al aan de eerste kwartaalcijfers van 2019, waarin opvallend veel heesters en haagplanten werden gekocht. ,,Veel mensen vervangen hun schutting door coniferen of andere haagplanten. Reden? We willen onze tuinen niet alleen opvrolijken met plantjes, maar we richten hem ook structureel groener in.”