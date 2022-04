Meer gefladder in de tuin voor juist minder plaaggeesten

Insecten houden je tuin in balans. ,,Een tuin waar veel verschillende soorten leven is veerkrachtig’’, vertelt Sanne Janssen van Milieu Centraal. ,,Omdat insecten ook elkaar opeten, houden ze elkaar in evenwicht. Wespen eten vliegen en muggen. Mieren ruimen hun omgeving op door insecten te doden en ze naar hun nest te brengen. De tuin is daardoor minder vatbaar voor plagen van bijvoorbeeld bladluizen of muggen. Daarbij bestuiven vlinders en bijen de planten.’’