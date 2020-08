Meerderheid huurders is ontevreden over eigen woning

Dat concludeert ABN Amro na onderzoek van Ipsos onder ruim 500 huurders in de sociale en vrije sector. ,,Het is misschien geen wereldschokkende conclusie, maar wel de zoveelste uiting van wat er nu aan de hand is op de woningmarkt. De huurprijzen zijn gestegen en bewoners willen wel iets anders, maar kunnen dat momenteel gewoon niet vinden”, aldus Madeline Buijs, sectoreconoom Bouw en Vastgoed van ABN Amro.

Huurtoeslag

In het onderzoek is huurders gevraagd om negentien aspecten van een woning en de directe omgeving te rangschikken en aan te geven welke het belangrijkst zijn voor hun woongenot. ,,Daarbij is het opvallend dat naast de grootte ook groen in de omgeving van de woning hoog scoort”, zegt Buijs. ,,Hoger dan bepaalde aspecten van het huis zelf. Bij projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers ligt de focus nu misschien te veel op de woning zelf. Het is ook in het belang van de vastgoedmarkt om dat te begrijpen, want als het woonplezier van huurders omhoog gaat, blijven ze langer in het huis wonen en dat zorgt voor stabiele inkomsten.”