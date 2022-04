Meeste huishoudens hebben geduld nodig voor nieuwe aanbiedingen energie

Het is voor de meeste huishoudens momenteel niet aantrekkelijk om te ‘winkelen’ in de wereld van energiecontracten. Er zijn slechts mondjesmaat aanbiedingen en vaste tarieven zijn er helemaal niet af te sluiten.

Sinds de oorlog in Oekraïne hebben energieleveranciers hun aanbod ingetrokken op de vergelijkingssites. Ze durven het niet aan om prijsafspraken te maken met klanten, omdat nog altijd boven de markt hangt dat de gaskraan vanuit Rusland dicht kan gaan.

Je kunt bij Vattenfall wel direct een variabel contract afsluiten, maar dan betaal je 2,07 euro per kubieke meter gas en bij Essent 3,08 euro voor nieuwe klanten. Dat is zelden goedkoper dan wat mensen betalen in hun huidige contract, ook al is dat tarief al een stuk hoger dan vorig jaar.

Prijzen stabiel hoog

Toen de prijzen van energie pijlsnel opliepen in september 2021, hadden experts de verwachting dat dit voorjaar de prijzen wel weer zouden dalen. Maar van die verwachting is nog maar weinig over. De prijzen blijven stabiel op het huidige hoge niveau, denkt onder anderen hoogleraar energie-economie Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Er zijn al een tijdje geen ontwikkelingen die verandering in de situatie brengen. De inkoopcontracten voor de zomer liggen op hetzelfde niveau. Landen willen hun gasvoorraden vullen.”

De invoerprijzen van gas schommelen zo rond de 110 euro per megawattuur. Normaal gesproken gaat het om zo’n 20 euro, dus de prijs is nu ruim vijf keer zo hoog. De consumentenprijzen zijn inmiddels twee tot drie keer zo hoog als normaal. Ook de stroomprijs is voor consumenten ruim twee keer zo hoog als gebruikelijk. ,,De prijs van stroom is gekoppeld aan de prijs van gas”, zegt hoogleraar Mulder. ,,Wil je daar minder afhankelijk van zijn, dan is het verstandig om zonnepanelen te nemen, zodat je zelf stroom opwekt.”

Sinds vorige week zijn er wel weer twee aanbiedingen op Independer.nl, zegt energiedeskundige Joris Kerkhof van de site. De leveranciers Budget Energie en Mega zijn de enige prijsvechters die hun contracten in de etalage zetten. ,,Mega heeft variabele contracten met een tariefprijs van 1,77 euro per kubieke meter gas. Dat tarief wordt in juli weer aangepast en kan zelfs sneller worden aangepast als er uitzonderlijke marktontwikkelingen zijn”, aldus Kerkhof.

De grote leveranciers hebben hun variabele tarieven al tussentijds aangepast. Bij Vattenfall betalen klanten met een variabel contract sinds deze maand meer voor hun stroom en gas. Bij Eneco geldt voor zo'n 90.000 klanten bij wie een vast contract afloopt een nieuw tarief dat standaard maandelijks wordt aangepast.

Verhuizers stappen over

Wat Kerkhof opvalt aan de mensen die nu een contract met een lager variabel tarief afsluiten, is dat een groot deel van hen verhuist. ,,Een deel daarvan gaat voor het eerst zelfstandig wonen en moet dus wel een contract afsluiten. Die groep gaat dan vanzelfsprekend voor de laagste prijs. Maar mijn inschatting is dat sommige mensen ook denken dat ze een nieuw contract moeten afsluiten voor hun nieuwe woning. Dat is niet zo. Je kunt het tarief van je huidige leverancier meenemen naar het nieuwe huis.”

Quote Sinds het begin van het jaar heeft het kabinet de belastin­gen verlaagd en dat bedrag krijg je pas bij de afrekening terug. Dat verzacht de pijn Joris Kerkhof, energiedeskundige Indepnder.nl

Wat mensen nu het beste kunnen doen? Meestal niet zoveel. ,,Je betaalt een vast maandbedrag op basis van een oud tarief en als je veilig wil zitten, laat je dat verhogen. Maar sinds het begin van het jaar heeft het kabinet de belastingen verlaagd en dat bedrag krijg je pas bij de afrekening terug. Dat verzacht de pijn.” Daarnaast wijst Kerkhof erop dat de keuze voor een lager gastarief de komende maanden minder effect heeft. ,,Het verbruik ligt lager nu het warmer wordt buiten. Als je dus al ervoor kiest om over te stappen, kijk dan in het najaar goed of dat nog steeds de meest voordelige optie is.

Op vergelijkingssites wordt normaal gesproken volop gehandeld met welkomstbonussen en cadeaus. ,,Die bestaan nu überhaupt niet meer”, aldus Kerkhof. ,,Er worden nergens contracten aangeboden met een vast tarief voor bijvoorbeeld één, twee of drie jaar. Energieleveranciers kunnen het risico niet nemen dat ze klanten met verlies gas en stroom moeten leveren.”