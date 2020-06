Meilandjes zetten hun Franse chateau te koop voor 1,25 miljoen euro

De Meilandjes maakten begin februari bekend terug te keren naar Nederland. Het verhuisbericht zorgde voor lichte paniek onder de gasten van Chateau Marillaux, waardoor veel boekingen werden geannuleerd. Maxime Meiland benadrukte even later dat die zorgen nergens voor nodig waren, omdat de familie het seizoen gewoon zou afmaken.



De realitysterren kochten in februari ook al hun nieuwe stulpje in Nederland: een grote boerderij met een forse lap grond, net buiten Hengelo. Het was niet helemaal duidelijk wanneer het Franse kasteel op de woningmarkt zou verschijnen, maar ook die stap is nu dus gezet.