Met deze apparaten bemest je het gazon egaler en verspil je minder

Is een strooiwagen een nuttig hulpje of een van de vele tuingadgets? Per slot van rekening gebruik je hem maar een paar keer per jaar. De rest van de tijd neemt hij plaats in je schuur in. De vuistregel is: zodra je 100 vierkante meter grasveld hebt én je jouw gazon regelmatig bekalkt en bemest, is hij handig. Vanaf 40 euro heb je al een degelijk model.