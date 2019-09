Met deze planten is je tuin het hele jaar aantrekkelijk

Het najaar is het uitgelezen moment om je tuin na te lopen en verbeteringen door te voeren. De grond is nog warm, dus nieuwe beplanting wortelt nog voor de winter. Een nieuwe kijk op het oude winterklaar maken van de tuin zal veel tuiniers als muziek in de oren klinken. De uitgebloeide bloemen, zaaddozen en omgevallen sprieten van de siergrassen laat je in de herfst gewoon staan, zo creëer je juist een mooi wintersilhouet. Zaaddoosjes veranderen in bruin (óók een kleur, volgens Oudolf) of zwart, maar het totaalbeeld blijft mooi. Bollen strooi je nu uit over de border en plant je hier en daar verdeeld onder de planten die pas wat later uitlopen. In het vroege voorjaar hoef je alleen even de snoeischaar te hanteren en alles loopt opnieuw fris uit.