Met dit middel krijg je de bekleding van je bank weer schoon en fris: ‘En het is ook nog eens goedkoop’

Een huishouden met kinderen ontkomt er niet aan: van tijd tot tijd komt er een virusje van de kinderdagopvang mee naar huis. Dan komt er af en toe wat eten naar boven, en als dat op de bank terecht komt, is dat niet goed voor je meubilair. De bank in kwestie is inmiddels vlekkerig en ruikt zelfs een beetje. En dus vraagt een lezer zich af: hoe krijg je de bank weer schoon en fris?

Het simpelste antwoord? Soda, zegt Marja. ,,Soda heeft mijn hart gestolen. Ik heb het altijd in mijn keukenkastje staan, maar het is bij het schoonmaken soms een beetje een ondergeschoven kindje. Bij jongeren is het niet zo bekend. Het klinkt namelijk wat ouderwets en het heeft geen sexy klank. Nou, dat wil ik het weer geven. Het is milieuvriendelijk en ook nog eens goedkoop. Daar zijn we in Nederland gevoelig voor.”

Maar, je moet er wel wat voor doen, vertelt Marja. ,,Veel schoonmaakmiddelen zitten zo makkelijk in een spuitfles. Even sprayen, lappie er overheen en klaar. Dat is met soda niet. Maar je krijgt er wel een hoop voor terug!”

Quote De korrels lekker inwrijven met de handen, eventueel met schoonmaak­hand­schoe­nen aan. Alsof je je hoofd aan het inzepen bent met shampoo Marja Middeldorp

De bank ‘lekker inzepen’

Hoe gebruik je soda? Marja: ,,Koop een ouderwetse zak sodakorrels bij de supermarkt. Geen bakingsoda, dat is echt heel belangrijk. Die grotere korrels zijn namelijk gemaakt van natriumcarbonaat en dat zegt het eigenlijk al: er zit zout in. Daardoor kan het vuil in de korrels trekken. Soda ontgeurt ook, dus geurtjes worden ook geabsorbeerd”, aldus de schoonmaak-expert. Nog een belangrijk voordeel, zeker als je de bank onder handen neemt: soda bleekt niet.

,,Dus wat die lezer moet doen is ’s avonds, als de kinderen in bed liggen, de vlekken op de zitting en de leuning ruim bestrooien met sodakorrels, zonder water dus. En daarna lekker inwrijven met de handen, eventueel met schoonmaakhandschoenen aan. Alsof je je hoofd aan het inzepen bent met shampoo. Lekker alle plekjes meepakken. En dan naar bed en de soda z’n werk laten doen. De volgende ochtend pak je de stofzuiger en zuig je de soda weg. De bank is schoon en hij ruikt niet meer. Daar zou je heel blij van moeten worden”, aldus Marja.

Ernstige vlekken kun je nog een keer behandelen. Of je kunt een klamme doek met water en een beetje natuurazijn (de witte) nog even over de bank halen, krijgt-ie weer een frisse kleur van. ,,Mijn moeder en oma gebruikten het ook een keer in de maand op het matras. Daar slaap je iedere avond op. Hoe prettig is het als dat schoon is?” Voor de vloerbedekking geldt hetzelfde.

Bakingsoda is minder sterk

Voor de grove schoonmaakklussen gebruikt Marja liever korrels dan poeder. ,,Dat doen we al generaties zo. Bakingsoda is uit het buitenland komen overwaaien en is voor bepaalde toepassingen heel geschikt. Maar het is net als met schoonmaakazijn en natuurazijn. De een is sterker dan de ander, zo is ook de werking van bakingsoda bij het schoonmaken minder sterk dan van korrels.”

Zijn er toepassingen waarvoor soda absoluut een no go is? ,,Daar moeten we het maar een andere keer over hebben. Voor bekleding is het heel geschikt.” En wat Marja ook nog graag wilde laten weten: ,,Iedereen die heeft gemaild, beantwoord ik snel. Daar ben ik nog niet aan toegekomen.”

Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij.