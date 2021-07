‘Met hout heb je een milieuvriendelijke opslag voor CO₂ te pakken’

Hout impregneren betekent dat het hout diep wordt bewerkt met een middel dat het materiaal beschermt tegen natuurlijke aantasting. Door hout te impregneren is het beter bestand tegen vocht en daardoor minder gevoelig voor rot.

Lees ook PREMIUM Julius Jaspers kookt 150 dagen per jaar buiten: dit is de ideale buitenkeuken

Levensduur

,,Het beschermt je planken tegen schimmels, bacteriën en insecten die het hout kunnen beschadigen", aldus Maarten Willemen, voorzitter van Verduurzaamd Hout Nederland. Door hout te impregneren kan de levensduur ervan tot wel vijf keer verlengd worden. Na een behandeling kan een zachthoutsoort dan zelfs langer mooi blijven dan robuuste hardhoutsoorten.”

Quote Onder het KO­MO-keur­merk wordt getest op fixatie: blijven de middelen die in het hout geperst zijn er ook echt in zitten?

,,Duurzaam is het dus zeker”, Wilco Riezebos, eigenaar van De Houtburcht, specialist in onder meer tuinhout. ,,Want door de behandeling gaat het hout langer mee en hoeft er minder gekapt te worden.”

De manier waarop het hout verduurzaamd wordt is belangrijk, zegt Willemen. ,,Er bestaan drie methodes: met de hand behandelen, dompelen en impregneren met de vacuüm-drukmethode.” Die laatste methode is veruit de meest duurzame. ,,Het beschermt het hout beter en daardoor gaat het langer mee. Zo simpel is het. Met de hand bescherm je echt alleen de buitenkant van het hout. Een dompelbehandeling zit tussen de vacuüm-drukmethode en met de hand behandelen in.”

Fixatie

De vacuüm-drukmethode zorgt ervoor dat de gehele plank tegen aantasting beschermd is. ,,Het hout gaat een ketel in", legt Willemen uit. ,,Die wordt eerst vacuüm gemaakt, zodat al het vocht dat nog in het hout zit eruit getrokken wordt. Vervolgens wordt onder druk het verduurzamingsmiddel in het hout geperst, zodat het diep doordringt. Daarna wordt ervoor gezorgd dat er precies genoeg verduurzamingsmiddel achterblijft in het hout totdat het als het ware weer droog is.”

Lees ook bij vtwonen: Bijna alle tuinkasten zijn gemaakt van geïmpregneerd hout in verschillende kleuren.

Die laatste stap is belangrijk voor het milieu. Onder het KOMO-keurmerk wordt getest op fixatie: blijven de middelen die in het hout geperst zijn er ook echt in zitten? Op die manier wordt voorkomen dat het eruit lekt en schade aan het milieu aanricht én daarmee wordt gezorgd dat het hout optimaal is beschermd.

Middel en methode

,,Het meeste hout in Nederland wordt voor gebruik buiten, verduurzaamd met middelen die de schimmelgroei remmen”, zegt Willemen. Het belangrijkste bestanddeel van die middelen is koper, omdat dit goed beschermt tegen schimmels, insecten en rot. Ook worden er soms nog andere biociden aan het middel toegevoegd, die beschermen tegen zaken waar koper niet tegen beschermt.



,,De stoffen die tegenwoordig gebruikt worden zijn minder milieubelastend dan de stoffen van jaren terug”, vertelt Riezebos. ,,Hierin zijn forse stappen gezet. De aangesloten bedrijven bij Verduurzaamd Hout Nederland worden periodiek gecontroleerd door de SKH (kwaliteit en milieu) om het KOMO-label te mogen voeren. Dit is een strenge keuring.”

Wat is het KOMO-keurmerk? Bij het aanschaffen van geïmpregneerd hout, is het vooral belangrijk om erop te letten dat deze een KOMO-certificatie heeft. Hout met een KOMO-keurmerk is milieuvriendelijk geïmpregneerd en onafhankelijk getest op fixatie.



,,Binnen dat certificaat is geregeld welke middelen en methoden er gebruikt mogen worden”, vertelt Willemen. ,,Dan weet je: dit hout is op een effectieve manier behandeld met een toegelaten middel. Die regels zorgen ervoor dat het hout effectief verduurzaamd is.”



Het meeste hout dat in Nederland geproduceerd wordt heeft dit keurmerk: ,,Maar er wordt ook hout geïmporteerd uit andere landen, wat op allerlei andere manieren verwerkt kan zijn. Let er dus goed op.”

Recyclen

,,Als hout eenmaal verduurzaamd is, kan het niet meer gerecycled worden”, vertelt hij. Dat hoeft echter niet erg te zijn. ,,In Nederland is afgesproken dat verduurzaamd hout aan het eind van de levensloop naar de milieustraat gebracht mag worden, waarna het verbrand wordt bij een energiecentrale. Dat is de schoonste manier waarop we verduurzaamd hout nu kunnen verwerken.”

Quote Met hout heb je in feite een milieu­vrien­de­lij­ke opslag voor CO₂ te pakken Maarten Willemen, Verduurzaamd Hout Nederland

Op dat vlak heeft onbehandeld hout een puntje voor op het gebied van duurzaamheid. ,,Onbehandeld hout kan worden hergebruikt. Het kan bijvoorbeeld versnipperd worden om vervolgens tot plaatmateriaal verwerkt te worden.”

CO₂-opslag

,,Feit blijft dat, hoe langer hout meegaat, hoe beter het is voor het milieu", besluit Willemen. ,,Tijdens het groeien vangen bomen CO₂ uit de lucht, wat daarna opgeslagen wordt in het hout. Als je een kubieke meter hout hebt zit daar ongeveer duizend kilo aan CO₂ in gevangen.”



Als je hout verduurzaamt, blijft die CO₂ langer opgeslagen in het hout. ,,Als je dat hout vervolgens weer verbrandt aan het einde van de levensduur, dan komt de opgeslagen CO₂ weer vrij. Als je het hout langer intact houdt, blijven die broeikasgassen dus ook langer in het hout opgeslagen. Je hebt dus in feite een milieuvriendelijke opslag voor CO₂ te pakken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.