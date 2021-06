Met weefplanten kun je je tuin aan elkaar borduren

Echte klimmer

En ja, we kunnen de plant best helpen door kippengaas rond zo’n paal aan te brengen, maar waarom zouden we? Het is veel gemakkelijker om een echte klimmer te kiezen, zoals een blauweregen, een klimop of een kamperfoelie - planten die zichzelf tenminste vasthouden. Laat de clematis doen waar hij goed in is: hangen en leunen. Gooi de klimrekjes maar in de kachel en beschouw de clematis als een vaste plant.



Er is de laatste tijd een heel nieuwe groep van planten bedacht: de weefplanten. Dat zijn planten die je vroeger lorrebossen noemde, of omvallers. Planten die niet op hun eigen stengels blijven staan. Nu is die eigenschap van een gebrek in een deugd veranderd: de tuin is een doek waarop je borduurt en met de weefplanten als rode draad borduur je alles aan elkaar. Daarom is het gek dat de clematis niet tot de weefplanten wordt gerekend. Het is de weefplant bij uitstek.