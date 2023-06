Mieren bestrijden? Gebruik gewoon groene zeep

De meest voorkomende huis-tuin- en-keukenmieren zijn de wegmier en de zwarte zaadmier. Hoewel ze vooral ’s zomers je huis kunnen binnendringen, maken ze hun nest veelal buiten in de grond. ,,Nederlandse mieren zijn niet vies of schadelijk voor je gezondheid’’, zegt Robin de Vries, adviseur/bioloog bij Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. ,,Maar omdat ze met zoveel zijn, ervaren mensen ze als onaangenaam. Sommige mensen krijgen zelfs psychische klachten van mieren in huis.’’

Hoe voorkom je mieren?

Hoe kom je van mieren af?

,,Mieren zijn nuttige diertjes, dus laat ze als je er geen last van hebt lekker hun gang gaan’’, vindt De Vries. Heb je toch overlast, dan kun je ze simpel bestrijden met groene zeep of afwasmiddel. Giet het op het geurspoor van de mieren, eventueel een beetje schrobben en dan blijven ze weg.

Een minder diervriendelijke manier om de overlast te bestrijden is een lokdoosje. Let er dan wel op dat het een biologisch middel bevat. Dat is het minst schadelijk voor jou en het milieu. Blijf je overlast houden, dan is kokend water volgens De Vries nog een mogelijkheid. ,,Giet kokend water in de nestopening en blijf dit herhalen tot de koningin dood is. Dan ben je van de kolonie af.’’