Minister Hugo de Jonge bejubelde deze huizen, maar het is er nu al snikheet: ‘Bang voor de zomer’

Rik is erg te spreken over zijn woning aan de Winterdijk, waar hij maximaal vijf jaar in mag verblijven. ,,Het is echt gezellig met alle jongeren die hier wonen en het is een creatief idee voor de woningnood die er nu heerst.”



Maar toen Rik woensdag thuiskwam uit zijn werk en bij binnenkomst op de thermostaat keek, gaf die 27 graden aan. ,,Ik denk dat het een nadeel is dat ik een bovenwoning heb. De zon staat de hele dag op het platte dak, misschien hebben mensen beneden er minder last van.”