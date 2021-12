Moet Rotterdam The Hague Airport wijken voor woningen? ‘Dit is een enorme kans’

Tel Aviv is de duurste stad ter wereld, Damascus de goedkoop­ste (maar let op Rome)

Je eigen stad is misschien wel de leukste maar Tel Aviv is de duurste stad ter wereld om in te wonen. De Israëlische kuststad verdringt dit jaar Parijs van de koppositie op de ranglijst die wordt samengesteld door onderzoekers van het Britse blad The Economist.

1 december