Monique en haar vriend wonen als enigen in een nieuw appartementencomplex: ‘Alles ziet er zo leeg uit’

Bouw van Rotterdam­se woontoren van de baan: ‘Veel te weinig kopers’

De bouw van de Glashaventoren is van de baan. De woningverkoop van het prestigieuze project van Klunder Architecten op het Wijnhaveneiland is compleet stilgevallen. Lopen meer geplande woontorens in de Maasstad nu gevaar? ,,80 procent zal niet doorgaan.”