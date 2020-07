Muggenvrije zomer dankzij deze zelfgemaakte hor

Een hor is gewoon een frame met gaas ertussen. Je zet ‘m vast met scharnieren op het kozijn. In de bouwmarkt kun je aluminium zelfbouwpakketten kopen. Met die basis gaan we aan de slag. Meet de hoogte en breedte van de binnenkant van het kozijn. Met die gegevens koop je gaas, hoekstukken en horprofielen (het frame). Zaag ze op maat met een ijzerzaagje. Houd rekening met de maten van de kunststof hoekstukken die je ook in het pakket vindt. Vijl de scherpe randjes bot. Met behulp van de hoekstukken zet je het frame in elkaar.