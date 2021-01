Munt Hypotheken opnieuw als beste geldverstrekker uit de bus

De nummer twee op de lijst van alle 39 hypotheekverstrekkers in Nederland is Florius en nummer drie is a.s.r. De geldverstrekkers zijn door 359 onafhankelijke adviseurs beoordeeld op tevredenheidsaspecten zoals beheer, het faciliteren van nazorg, klachtafhandeling, rente- en aflosmogelijkheden, innovatie in producten, dienstverlening en duidelijkheid in communicatie.