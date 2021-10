Na jaar van terugval, stijgen de huren in de vrije sector weer

Wat krijg je vergoed als natuurge­weld je huis treft?

29 september Storm, overstroming, bosbrand, bliksem: door klimaatverandering kampen we steeds vaker met schade door natuurgeweld. In 2018 keerden verzekeraars daarvoor 570 miljoen euro uit; tien jaar eerder was dat nog 115 miljoen. Wanneer ben je er wel of juist niet tegen verzekerd?