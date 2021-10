Na succes Kopen Zonder Kijken komt RTL met nieuwe show over verhitte woningmarkt

‘Steeds meer mensen komen erachter dat er niet veel nodig is voor een gelukkig leven’, schrijft RTL in de aankondiging van de nieuwe klusshow. ‘Combineer dit met de overspannen woningmarkt en opeens wordt wonen op maximaal 50 vierkante meter erg aantrekkelijk. Dat het wonen in zo’n tiny house behoorlijk wat uitdagingen met zich meebrengt, staat buiten kijf: elke vierkante meter moet maximaal benut worden, dé ultieme uitdaging voor een fanatieke klusser.’



Dus komt RTL 4 met het nieuwe woon- en klusprogramma Tiny House Battle. Daarin gaan wekelijks twee teams van amateurklussers in opdracht van een koper een tiny house ontwerpen en bouwen, in slechts zeven dagen tijd. De twee klusteams maken aan de hand van een moodboard een interieurontwerp, vervolgens gaan ze aan de slag om het tiny house vol ruimtebesparende oplossingen te bouwen en te stylen. Zo wordt bijvoorbeeld een doodgewone wand opeens een uitvouwbaar bed, de ruimte onder de trap een vaatwasser, een lade een handige opstap voor een hoogslaper of transformeert de keuken met één simpele beweging tot buitenkeuken. Het wedstrijdelement: slecht één van de ontwerpen wordt daadwerkelijk verkocht aan de koper.



De presentatie is in handen van John Williams, die met Help Mijn Man is Klusser al flink wat ervaring heeft met klus-tv: ,,Tiny wonen wordt steeds populairder door verschillende factoren”, vertelt hij. ,,Denk maar eens aan de overspannen huizenmarkt of bijvoorbeeld de trend om duurzamer te willen leven of te ontspullen. Ik heb de kopers mogen begeleiden in hun journey to tiny en ze ondersteund bij hun zoektocht naar een tiny house-park. Behalve dat ik veel heb geleerd over deze nieuwe manier van wonen, heb ik ook de prachtigste ontwerpen en meest vindingrijke oplossingen voorbij zien komen. Ik kan niet wachten dit alles aan de kijker te laten zien!”



Tiny House Battle is vanaf maandag 8 november wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4. Het is op de maandag de opvolger van Kopen Zonder Kijken. Daarvan is de laatste aflevering op 1 november te zien.