Nederland klust zich de quarantaine door: omzet bouwmarkten piekt

Verven en tuinieren

Komt Nederland echt klussend de quarantaine door? ,,Dat is een herkenbaar beeld”, zegt Desiree Schelle van Gamma en Karwei, met vierhonderd bouwmarkten in Nederland de grootste. ,,Wij zijn zelf thuis ook een kamertje aan het verven en de verfproducten lopen bovengemiddeld goed in de winkels. Ik moet zeggen dat de omzet na de oproep van premier Rutte vorige week om zoveel mogelijk thuis te blijven, is genormaliseerd. Daarvóór kwamen nog gezinnen op bezoek, nu is het één klant tegelijk die heel gericht aankopen doet.” Net als in de hele detailhandel wordt geprobeerd om klanten met afstand tot elkaar te laten winkelen, bijvoorbeeld met een maximum aantal klanten in de winkel en strepen op de vloer.

Je zou verwachten dat onder klussen ook tuinieren valt, maar volgens Tuinbranche Nederland is eenzelfde soort piek niet bij de tuincentra te ontwaren. ,,Het is bij ons lastiger om de weken per jaar te vergelijken, omdat tuincentra heel erg afhankelijk zijn van het weer”, zegt Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland. ,,De omzetstijging is in ieder geval niet zo hoog als bij bouwmarkten en de verschillen per regio zijn groot. Zo is er in de grensgebieden een enorme terugloop in klandizie omdat Duitse en Belgische klanten wegblijven. Elders in het land zien we dat mensen gerichter gaan kopen. Niet meer funshoppen, maar runshoppen. Tuincentra spelen daar op in met bijvoorbeeld een drive-in, waarbij de klant in de auto kan blijven zitten en zo z’n nieuwe potten en planten in huis haalt.”