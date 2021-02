Nederlanders vinden duurzame energie al gauw te duur: ‘Ik had meer idealisme verwacht’

Waarom is duurzame energie uit Nederland goedkoper geworden?

Dat duurzame stroom van eigen bodem in 2020 goedkoper is aangeboden door energieleveranciers dan in het jaar daarvoor, is het directe resultaat van goedkopere garanties van oorsprong. Dat zegt Sander Lensink van het Planbureau voor de Leefomgeving. ,,De daling van de prijs is harder gegaan dan we verwachtten”, zegt Lensink, die niet zeker weet waar de daling vandaan komt. ,,Het heeft met vraag en aanbod te maken. Het aanbod is gegroeid dankzij meer windmolens en zonnepanelen, dat sowieso. Maar mogelijk is de vraag ook afgenomen, anders is de lagere prijs namelijk nog niet helemaal te verklaren.”

In Nederland heeft naar schatting 70 procent van de huishoudens groene stroom, maar veruit het meeste komt uit buitenlandse garanties van oorsprong. Feitelijk krijgen die huishoudens gewoon grijze stroom van een van de Nederlandse kolencentrales, maar ze kopen het af met zo’n certificaat. Milieu Centraal is kritisch op dat soort groene stroom. ,,Zeker certificaten uit Noorwegen zijn goedkoop omdat daar een groot aanbod aan duurzame stroom is”, zegt Mariken Stolk van Milieu Centraal. ,,Vergelijkingssites en energieaanbieders doen er goed aan om het verschil tussen in Nederland geproduceerde duurzame energie en die uit het buitenland te onderscheiden”, zegt ze. ,,Op die manier kan consumentengedrag ertoe leiden dat energiebedrijven meer investeren in duurzame opwekking in Nederland zelf, simpelweg omdat er meer vraag naar is.”