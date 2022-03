Nederlanders willen massaal van het gas vanwege oorlog in Oekraïne

De Europese gasprijs kwam gisteren op zeker moment op 194 euro uit per megawattuur, een stijging van 60 procent ten opzichte van een dag eerder. De verhogingen sinds de oorlog in Oekraïne komen met vertraging terecht op het bord van de huishoudens, zo is de verwachting. Energieleveranciers zijn nog aan het rekenen hoe ze de tarieven op lange termijn moeten vastleggen.



Voor veel huishoudens is dit hét moment om hun huis beter te isoleren en anders te verwarmen. Volgens branchevereniging Techniek Nederland is al sinds het najaar van 2021 sprake van een verdubbeling in aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen. ,,Maar in de laatste week zien we een nog sterkere toename", zegt woordvoerder Dick Reijman.

Matchingsplatform Slimster en zonne-energiebedrijf Zonneplan zagen de vraag naar warmtepompen, isolatiebedrijven en zonnepanelen afgelopen week ook sterk toenemen. Met name elektrische warmtepompen zijn in trek, in combinatie met goede woningisolatie. Het aantal aanvragen daarvoor is in de afgelopen week ruimschoots verdrievoudigd ten opzichte van de weken ervoor, aldus Slimster.

Langere wachttijden voor installatie en isolatie

Hun claim wordt bevestigd door het zoekgedrag via Google. ‘Warmtepomp kopen', ‘wat kosten zonnepanelen’ en ‘gasprijs’ zijn veelgebruikte zoektermen sinds de inval van Rusland in Oekraïne, net als ‘vloerisolatie’ en ‘zonneboiler'. De vernieuwde interesse veroorzaakt volgens Techniek Nederland langere wachttijden voor consumenten als ze bijvoorbeeld zonnepanelen willen. ,,Sommige installateurs zitten al tot en met september vol met opdrachten. Er is een tekort aan technische vakmensen en ook de levertijden van hybride warmtepompen en zonnepanelen zijn langer dan normaal. Dat is echter geen reden om niks te doen. Het belangrijkste is dat we de volgende winter minder gas verbruiken. Op individueel niveau kun je echt veel geld besparen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, waar 6000 bedrijven lid van zijn, heeft berekend hoeveel Nederland kan besparen op gasverbruik. Het beter inregelen van verwarmingsinstallaties bij bedrijven en particulieren kan binnen een jaar al anderhalf miljard kuub aardgas besparen, tegen zeer lage kosten, zo claimt de vereniging. Beter isoleren kan in een jaar tijd een miljard kuub gas besparen en binnen vier jaar 3 miljard kuub. Extra stimulans voor duurzame warmtebronnen zoals warmtepompen levert in vier jaar tijd nog eens een besparing van 3 miljard kuub op.

Minder afhankelijk van Rusland en andere regimes

,,Om daar meer gevoel bij te krijgen: Nederland is momenteel voor 5 miljard kuub gas afhankelijk van Rusland”, zegt Olof van der Graag, voorzitter van de NVDE. ,,De laatste jaren heeft de focus nadrukkelijk gelegen op de aanpak van klimaatverandering en het verlagen van de CO2-uitstoot. Dat is natuurlijk erg belangrijk, maar het is de klimaatbeweging van begin af aan ook te doen geweest om onszelf minder afhankelijk te maken van landen met een dubieus regime. Die brede benadering komt denk ik nu weer terug: energie besparen betekent een lagere energierekening, werkgelegenheid in de sector, minder uitstoot van broeikasgassen én minder afhankelijkheid van Rusland.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van der Graag vindt het frustrerend dat er een oorlog nodig is om de urgentie van energiebesparing bij huishoudens onder de aandacht te krijgen. ,,Er gebeuren sinds het energieakkoord in 2013 echt wel goede dingen in Nederland, maar we moeten ook concluderen dat er niet genoeg is geluisterd naar de signalen die er al waren. Het is, ook vanuit financieel oogpunt, al veel langer verstandig om het huis te verduurzamen. Blijkbaar hadden veel mensen toch een hardere zet nodig dan ze tot nu toe hebben gekregen. Idealiter zorgt een overheid voor beleid dat deze beweging al eerder had aangejaagd. Met de hogere subsidies dit jaar voor de aanschaf van warmtepompen en isolatie is er gelukkig wel wat veranderd.”

Deze tips van Techniek Nederland dragen bij aan energiebesparing in huis Laat de cv-installatie inregelen en controleren

Een installateur kan de cv-installatie ‘waterzijdig inregelen’. Dat is het instellen van een optimale balans tussen de cv-ketel en de radiatoren. Waterzijdig inregelen kan een besparing van 10 à 15 procent opleveren.



Zorg er ook voor dat de waterdruk op peil is. Deze moet tussen de 1,5 en 2 bar liggen. Als de druk te laag is, kun je de cv-installatie zelf bijvullen. Het is daarnaast belangrijk om de cv-installatie regelmatig te ontluchten. Cv-ketels hebben over het algemeen jaarlijks of elke twee jaar onderhoud nodig. Verlaag de temperatuur van het verwarmingswater

Standaard staat de temperatuur van het verwarmingswater ingesteld op 80 graden. Vaak is 60 graden graden voldoende. Zo kan de hr-ketel zuiniger branden. In de handleiding van de cv-ketel lees je hoe je de temperatuur van het verwarmingswater verlaagt. Als je die niet meer hebt, is er meestal een handleiding online te vinden. Breng radiatorfolie aan of een ventilator

Folie op de muur achter de radiator voorkomt dat warmte weglekt naar buiten. Radiatorfolie heeft vooral effect bij slecht of matig geïsoleerde woningen. Radiatorfolie is verkrijgbaar bij iedere bouwmarkt. Bovenop de radiator kun je een kleine ventilator monteren. Radiatorventilatoren werken op stroom en verspreiden warmte door de ruimte. Dat scheelt stooktijd en gasverbruik. Laat slimme thermostaatknoppen plaatsen

Slimme thermostaatknoppen worden met een app aangestuurd. Zo kun je in iedere kamer de temperatuur regelen. Kies voor een hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp werkt in combinatie met de cv-ketel. De cv-ketel springt alleen bij als het buiten erg koud is. Met een hybride warmtepomp bespaar je tot 60 procent op aardgas. Het systeem bestaat uit een binnen- en buitenunit en werkt op elektriciteit. Voor een hybride warmtepomp op buitenlucht krijg je tussen de 1950 tot 3000 euro subsidie. Dat is ongeveer 50 procent van de aankoopprijs. Bijverwarming met infraroodpaneel

Een elektrisch infraroodpaneel straalt heel gericht infraroodwarmte. Het paneel is te monteren aan het plafond of aan de muur. Een infraroodpaneel is handig als bijverwarming op plekken waar bewoners lange tijd stil zitten. Bijvoorbeeld boven een bank of een bureau. Je hoeft dan niet de hele kamer warm te stoken. Andere, eenvoudige maatregelen

Breng tochtstrips en deurdrangers aan. Zet de thermostaat ’s avonds een uur eerder omlaag. En stook een graadje minder.

Bekijk hier hoe je je brandstofverbruik zo laag mogelijk kunt houden:

Bekijk hieronder onze video's over wonen: