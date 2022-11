Nergens trekken investeerders zich zo massaal terug als hier: ‘Goed nieuws voor woningzoekenden’

Buren krijgen brief dat studenten­huis feest voor 215 man geeft: ‘Moeten we dit normaal vinden?’

Geroezemoes aan de andere kant van de schutting, een huilend kind in de tuin of dof gestommel dat door de muren te horen is. Een goede buur kan de overlast van verjaardagsvisite een deurtje verderop wel een keertje door de vingers zien. Maar wat nou als de buren een feestje geven voor 215 mensen? ,,Er komt een vrachtwagen vol bier.”

6 november