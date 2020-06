Net alles schoon en alweer kruimels: ‘Gebruik een panty over je stofzuiger’

Het begint vaak al bij de voordeur, zegt Marja Middeldorp licht geërgerd aan de telefoon. ,,Dan denk ik: die deurmat ligt daar niet voor niks. Stappen mensen zo overheen. En voor je het weet heb je allemaal dingen mee naar binnen genomen terwijl er natuurlijk nét is gestofzuigd.” Onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’, waarbij genezen in dit geval natuurlijk schoonmaken betekent, heeft de ervaren schoonmaakster wel wat goede tips. En voor een goede schoonmaakbeurt kun je best eens een panty proberen.

Keukenpapier

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving ,,Als ik een broodje ga eten, heb ik eigenlijk altijd keukenpapier of een servetje bij de hand. Dan vallen de kruimels niet op de grond, op de bank of zelfs op bed als ik daar wat zit te eten. In bed is het verschrikkelijk, dan voelt elk kruimeltje als een kei. Kijk, sommige mensen hebben een hond en dat kan een waardevolle kruimeldief zijn, maar die heb ik niet en dan kun je blijven stofzuigen.”



,,Veel mensen doen de schoenen uit als ze binnen komen. Ik wissel vaak van schoenen en heb thuis dus een soort huisschoenen. Geen pantoffels, hoor. Maar wel met wat beter rubber, zodat je niet uitglijdt op de parketvloer. Het is dus niet alleen om het buiten buiten te houden, het loopt ook lekkerder.”

Zand

Ook Marja gaat wel eens naar het strand en beleeft wat iedereen zal herkennen: je neemt een hele lading zand mee naar huis. ,,Daarom, voordat je naar binnen gaat, even de tas ondersteboven houden en alles goed uitkloppen. Veeg je voeten af en doe de huisschoentjes of sokken aan. Stop de handdoek direct in de was. Je wilt niet dat er in je woonkamer zandsculpturen gebouwd kunnen worden."

Stofzuigen

Mocht er nou onverhoopt toch een lading zand of kruimels op de vloer liggen, pak de stofzuiger er dan bij. ,,Ja, en pak een oude panty. Ook als je als man alleen woont heb je een panty nodig. Die doe je dan óver de mond van de stofzuiger heen. Als je over de vloer wrijft, wordt de panty statisch. Als je de stofzuiger uit doet, blijft er nog van alles aan die panty hangen. Het probleem met normaal stofzuigen is dat hij niet alles meepakt. Als je de stofzuiger uit zet, dan is veel rommel nog halverwege de staaf blijven hangen en zit het nog niet in de buik. Even vasthouden nog, óf een panty gebruiken dus.”

Vieze zolen

,,Mag ik nog één ding zeggen over vieze zolen”, vraagt Marja retorisch. ,,Wat ik nou echt verschrikkelijk vind is mensen die zo met de knieën over elkaar gaan zitten en dat je tegen hun schoenzolen aan zit te kijken. Bezoek hoeft niet de schoenen uit te doen, maar om nou die zolen zo te laten zien... Heel onbeleefd! Mannen doen soms zelfs hun voet op de knie. Nou, als je een vrouw wilt versieren dan ben je op die manier níet goed bezig.”