Niet te warm, maar ook niet te koud: hoe kies je je ideale dekbed?

Welk dekbed kies je?

Slaapcomfort is voor iedereen anders. Een goed dekbed biedt geborgenheid, warmte, laat transpiratievocht door en heeft de juiste zwaarte. Zowel het type vulling als de hoeveelheid vulmateriaal zijn daar van invloed op. Er zijn vier warmteklassen, waarbij dekbedden met klasse 4 het koelst zijn en dekbedden met klasse 1 het warmst.



Je kunt je echter voorstellen dat een polyester zomerdekbed meer warmte vasthoudt dan een dekbed van een natuurlijk materiaal, dat beter ventileert. Een dekbed in dezelfde warmteklasse kan tevens een ander gewicht hebben door het verschil in vulmateriaal.

All year versus 4-seizoenen

Het all year-dekbed is gemiddeld warm. Op de heetste zomerdagen kan het all year-dekbed echter te warm zijn terwijl een extra plaid nodig kan zijn om je warm te houden tijdens winterse nachten.



Een 4-seizoenendekbed is duurder, maar ondervangt dit probleem. Het dunste dekbed is het zomerdekbed, het dikke het lente- en herfstdekbed. Je kunt de twee delen aan elkaar bevestigen voor de koudste winternachten.

Verschillende materialen en zwaartes

Het donzen dekbed is voor velen een favoriet. De lucht tussen de donshaartjes in zo'n dekbed zorgt voor isolatie, die ’s zomers de warmte en ’s winters de kou tegenhoudt. Bovendien neemt dons goed vocht op. Maar de winning van dit vederlichte materiaal is zeer omstreden. Het gaat om haartjes van ganzen en vogels en volgens de Bont voor Dieren is de manier van plukken soms vergelijkbaar met het uittrekken van je eigen haar.



Styling Liza Wassenaar, fotografie Jeroen van der Spek.

Wil je voor een donzen dekbed gaan, kijk dan vooral naar dekbedden van gerecycled dons. Door je oude donzen dekbed voor recycling aan te bieden, draag je bij aan dit diervriendelijke alternatief.

Wol ventileert en absorbeert beter dan dons, maar voelt zwaarder aan op het lichaam. Wol is koel in de zomer en warm in de winter en heeft van nature een zelfreinigende eigenschap waardoor dagelijks luchten voldoende is om ’s avonds weer onder een fris dekbed te stappen. Wollen dekbedden zijn prijzig, maar zeer duurzaam. Krijg je al jeuk bij de gedachte van wol op je huid? Het wollen dekbed heeft een tijk (oftewel hoes) van katoen.

Bamboe en kameelhaar

Katoen is een natuurproduct dat je kunt wassen op 40 graden. Het isoleert minder goed dan wol waardoor meer vulling nodig is, wat het dekbed zwaarder maakt. Tencel is een soort katoen, maar wordt gemaakt van pulp van eucalyptusbomen die een duurzamer bestaan leiden dan de katoenplant. Bamboe dekbedden zijn in opmars vanwege hun goede isolerende vermogen en lichtere gevoel ten opzichte van katoen. Kameelhaar wordt toegepast in de duurdere dekbedden. Het wordt gewonnen bij het uitkammen van de wintervacht van kamelen. Kameelhaar is lichter dan wol, reguleert vocht, werkt antiallergisch en is extra isolerend. Nadeel: het is kostbaar.



Voor mensen die gevoelig zijn voor huisstofmijt of hun dekbed vaak (heet) willen kunnen wassen, kan een synthetisch dekbed uitkomst bieden. Daarnaast is het minder kostbaar. Een dekbed van polyester kan echter zweterig aanvoelen, zeker als de tijk ook van polyester is. Kies daarom liever voor een tijk van katoen en - in het geval van huisstofmijtallergie - voor een hoge tijkdichtheid.

In samenwerking met vtwonen.

