Nieuw energielabel voor huizen roept felle reacties op

Vereniging Eigen Huis roept minister Kajsa Ollongren in een brief op om haar plannen voor een nieuw energielabel nu al te schrappen. ,,Het nieuwe energielabel is veel duurder en omslachtiger dan het huidige label en biedt een huiseigenaar of koper geen enkel nieuw inzicht of beter handelingsperspectief om de woning energiezuiniger te maken", zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.



Onzin, vindt VBO-directeur Hans van der Ploeg. ,,Het is juist verstandig dat de minister adviseurs inschakelt", vindt hij. ,,De huidige manier waarop mensen het energielabel laten vaststellen, geeft geen enkel inzicht in de duurzaamheidsprestaties van een woning. Ik heb het recent zelf gedaan en hoefde alleen maar een formulier in te vullen met tien algemene punten. Het kostte mij 1 euro, dat zegt genoeg.”