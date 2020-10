Nieuw funderingslabel kan leiden tot flink lagere verkoopprijs van je woning

Dat het nieuwe label effect heeft op de prijs van een huis, zegt woningmarktexpert Paul de Vries, in het tv-programma ‘De Monitor’. Het label, dat taxateurs vanaf juli volgend jaar meenemen in hun taxatierapport, gaat van A (minste risico op verzakking), tot E (meeste risico) en is onder andere gebaseerd op het type fundering van de woning, maar ook op de grondwaterhoogte in de omgeving.

Het label zorgt voor transparantie, wat met name handig is voor potentiële kopers, want het vervangen of herstellen van een fundering is een kostbare zaak. Wat die kosten zijn verschilt nogal per situatie. ,,De ene huiseigenaar is 30.000 euro kwijt, de andere een paar ton. De kosten liggen tussen de 800 en 1500 euro per vierkante meter’’, zegt Don Zandbergen, bodemexpert van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), de stichting die de applicatie ontwikkelde, waarmee het risicolabel wordt vastgelegd.

Als er kans is op verzakking, wil je dat dus wel weten als potentiële koper, stelt de Vries. Alleen voor huiseigenaren zal het label wellicht minder goed uitpakken, verwacht hij. ,,Als je een huis hebt van drie ton en een slecht funderingslabel, en de renovatiekosten zijn 50.000 euro, dan kan het zomaar zijn dat je de woning nog maar voor 250.000 euro kwijt kunt. Een koper weet in zo’n geval dat hij er 50.000 euro af kan onderhandelen. Dus in principe is je woning dan 50.000 euro minder waard, omdat je dat bedrag nodig hebt om te investeren.’’

Hij verwacht dat het ‘label-effect’ voorlopig wel zal meevallen in de grote steden, waar de mensen in de rij staan voor een huis. Op andere plaatsen kan het wel leiden tot een lagere taxatie en woningwaarde van je huis.

Schrikken

Ook voor huiseigenaren die nog helemaal niet op de hoogte zijn van hun slechte fundering kan zo’n label flink schrikken zijn, beaamt De Vries. Tot en met januari 2021 stelt het KCAF hun database beschikbaar voor alle particulieren om hun eigen risicolabel te controleren. ,,Een D- of E-label betekent niet meteen dat een huis op instorten staat, maar het moet een koper of eigenaar wel aansporen om onderzoek te doen’’, licht Zandbergen toe. ,,Het geeft aan dat er urgentie is. En dat geldt voor 250.000 huizen in Nederland.’’

Dat de situatie nu in kaart is gebracht, is hard nodig, meent het KCAF, want volgens de laatste schattingen lopen ongeveer 1 miljoen woningen het risico op funderingsschade. Dat is een op de vier woningen gebouwd voor 1970. Door de droogte is het grondwaterpeil in veel gemeenten laag. Dat is funest voor huizen die op houten palen staan. Houten palen moeten namelijk onder water staan om te voorkomen dat ze gaan rotten, waardoor verzakking ontstaat. Ook is in sommige regio’s de klei- of veengrond door de droogte gaan verkruimelen en onder de woningen weggezakt.

Verantwoordelijk

De vraag is wie er nu moet opdraaien voor de verbouwingskosten bij funderingsschade. Eerder bleek al dat verzekeraars niets uitbetalen en ook de overheid trekt de handen er vanaf. Dus op dit moment moeten huiseigenaren de verbouwing zelf betalen, en dat vinden velen van hen niet terecht, zoals is te zien in de aflevering van ‘De Monitor’. Zij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor het dalende grondwaterpeil. Ook gaat het vaak om grote bedragen, die mensen gewoonweg niet hebben.

Het funderingslabel en welke gevolgen dat met zich meebrengt voor huiseigenaren komt uitgebreid aan bod in De Monitor, maandag 19 oktober om 22.15 op NPO2.

