Nieuw record: huis 21 procent duurder dan jaar geleden

Bestaande koopwoningen zijn in januari 21,1 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging sinds de start van de statistiek in 1995, meldt het CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft samen met het Kadaster gekeken naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen. In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dal waren de prijzen in januari bijna verdubbeld.

De huizenmarkt zit op slot. Prijzen zijn torenhoog, er is veel vraag maar het aantal transacties daalt, omdat er niet veel te koop wordt aangeboden. Het Kadaster turfde in januari 14.053 woningtransacties. Dat is bijna 43 procent minder dan een jaar eerder.

Blaricum en Pekela

Vorig jaar bedroeg de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning 387.000 euro. Een huis kopen in Blaricum is het duurst. Daar kost een woning gemiddeld 1 miljoen euro. Ook in Bloemendaal kwam de gemiddelde koopsom vorige maand net over het miljoen. Nooit eerder waren er gemeentes met dergelijke hoge gemiddelde verkoopprijzen. De gemeente Pekela zit aan de andere kant van het spectrum. Wie een miljoen heeft koopt daar vijf huizen. Een gemiddelde woning kost er 2 ton. Maar ook in Pekela heeft de woninggekte toegeslagen; een jaar geleden was de gemiddelde prijs nog maar 164.000 euro.

Nagenoeg alle gemeenten in Nederland registreren een hogere gemiddelde koopsom. In bijna 70 van de 352 gemeenten ligt de gemiddelde woningprijs meer dan 20 procent hoger dan in 2020. In de toeristische gemeenten Veere en Ameland is de gemiddelde transactieprijs van een koopwoning in 2021 een paar duizend euro lager dan een jaar eerder.

