Nieuwbouwhuis in één dag? ‘Dit is nog maar het begin’

Deze huizen worden grotendeels in de fabriek gemaakt (prefab) en hoeven op de bouwplaats alleen nog maar in elkaar te worden gezet. ,,Dit is nog maar het begin”, zegt directeur Evert van Kooten van Hegeman Bouwgroep. Zijn bedrijf heeft samen met diverse andere partijen De Modulaire Woning opgezet, waarmee ze op elke werkdag in het jaar één prefab-woning kunnen neerzetten. Het grote voordeel: mensen kunnen sneller in hun woning en er is minder personeel nodig. ,,Wij moeten de woning opnieuw uitvinden.”