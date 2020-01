Nieuwe huizen soms toch nog aangesloten op aardgas

Bij nieuwbouwprojecten worden huizen nog geregeld aangesloten op het gas. Een landelijke richtlijn om enkel nog gasloos te bouwen, is door 39 gemeenten aan de kant geschoven omdat alternatieve energiebronnen ontbraken of te duur waren. Zo blijkt uit cijfers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Gemeenten die huizen op het aardgasnetwerk aansluiten, moeten dat doorgeven aan de ACM. Die noteert niet het aantal huizen of de beweegredenen. Volgens een woordvoerder gaat het soms om een paar grachtenpanden die moeilijk op een ander netwerk kunnen worden aangesloten en soms om enkele honderden huizen in een buitengebied.

Overgangsperiode

Het is aan de lokale gemeentepolitiek om te bepalen of het nodig is de landelijke richtlijn naast zich neer te leggen. Er is momenteel sprake van een overgangsperiode van gas naar duurzame energie, vastgelegd in de Wet Voortgang Energietransitie (VET), die 1 juli 2018 in werking trad. Toen is de plicht om huizen op gas aan te sluiten komen te vervallen, wat soms wordt vertaald in een aardgasverbod.

Gemeenten hebben nog steeds de ruimte om zelf beslissingen te nemen over de energiebron van nieuwe huizen, maar het is uiteindelijk wel de bedoeling dat alle bouw gasloos wordt. In 2050 moeten zelfs bestaande huizen van het gas zijn afgekoppeld, zo is de doelstelling van het kabinet.