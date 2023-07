NVM: Huizen zijn weer ietsje duurder, en het overbieden is terug

De gemiddelde verkoopprijs was in het tweede kwartaal 410.000 euro, 2,8 procent meer dan in het eerste kwartaal. Makelaars van NVM verkochten de afgelopen drie maanden 34.000 huizen, ook al 20 procent meer dan in de eerste drie maanden. Er werden meer huizen te koop aangeboden, maar doordat de verkoopaantallen stijgen is de krapte op de woningmarkt toegenomen. Nog eentje waaruit blijkt dat de malaise op de woningmarkt voorbij lijkt: na 35 dagen is de gemiddelde woning verkocht, dat is een week sneller dan in het eerste kwartaal.

Fors gedaald

,,De woningmarkt veert op’’, concludeert NVM. Maar vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar is nog sprake van zeer fors gedaalde prijzen. Vergeleken met een jaar geleden laten de transactieprijzen een daling zien. Tussenwoningen met -7,1 procent, hoekwoningen -8,4 procent, 2-onder-1-kap woningen -9,8 procent, vrijstaande woningen -11,1 procent en appartementen -9,4 procent.

Die forse dalingen hebben al met al niet veel gedaan met de huizenprijzen. Tot vorig jaar zomer werden woningen negen jaar op rij duurder. Alleen al in 2021 met 20 procent. Nu de daling tot stand lijkt te komen is er meer rust op de woningmarkt. Nog maar in 40 procent van de transacties wordt meer betaald dan de vraagprijs, twee jaar geleden was overbieden nog de norm. Dat is nu passé; vraagprijs en verkoopprijs zijn nagenoeg gelijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Economie

Lana Gerssen, makelaar en voorzitter NVM-vakgroep Wonen zegt dat er weer ‘dynamiek’ is op de woningmarkt. Kopers hebben volgens de makelaars vertrouwen in de huizenmarkt, omdat de lonen fors stijgen en de economie robuust lijkt. Gerssen: ,,Onze makelaars zien het aantal bezichtigingen weer toenemen. Ook stijgt het aantal overbiedingen op woningen. Al deze signalen wijzen erop dat het een goed moment is je woning te koop aan te bieden als je dat overweegt. Want laten we niet denken dat aanbod en vraag nu in balans zijn. Verre van dat zelfs. De vraag is nog steeds duidelijk groter dan het aanbod.”

Ook de nieuwbouwmarkt lijkt uit het slop te kruipen. Afgelopen halfjaar was er alom vrees dat de nieuwbouwmarkt verder zou instorten, omdat de bouwkosten stijgen en doorstromers niet zeker zijn van de opbrengst van hun koophuis. Bouwers hebben zich snel aangepast en vooral goedkopere woningen - 44 procent van het aanbod betreft appartementen - verkopen weer goed. In het tweede kwartaal 2023 zijn ruim 4500 nieuwbouwwoningen en kavels verkocht, een toename met 12 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De gemiddelde verkoopprijs is met 468.000 euro 1,2 procent lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Het aanbod aan nieuwbouwwoningen ligt nu 16 procent hoger dan drie maanden geleden. Er staan 20.000 nieuwe woningen te koop.

Gerssen: ,,Het toegenomen aanbod van goedkopere woningen is precies waar kopers op zitten te wachten. Vorig kwartaal maakten we ons grote zorgen over de ontwikkelingen in de nieuwbouwmarkt. Nu trekken de verkopen wat aan en neemt ook het aanbod toe, vooral in de lagere prijsklassen. Nieuwbouwwoningen hebben een lager energieverbruik en scoren goed op duurzaamheid en lagere onderhoudskosten. Daar is vraag naar.’’

We kampen met een wooncrisis. Hoe is deze ontstaan en belangrijker nog, hoe lossen we het op? (video):

Bekijk hier al onze video’s over de economie: