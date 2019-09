Onbekende buren? Niet in de nieuwbouwwijk

De Nijmeegse wijk Lent heeft te maken met een moderne babyboom. Rond ‘Kindcentrum de Verwondering’ struikel je over de kinderwagens en het aantal speeltuinen in de omgeving is niet meer op één hand te tellen. Henk Hermens (83) geniet van de dynamiek die de vele kinderen in de wijk brengen. ,,Ik loop elke dag een rondje en jongeren herkennen me. ,,Hé opa”, roepen ze dan. ,,Het is hier heel gezellig. Al had ik ook goede contacten in Hatert, de oudere wijk waar ik oorspronkelijk vandaan kom.”

Maar uit onderzoek van Direct Research in opdracht van Nationale-Nederlanden blijkt dat de cohesie in nieuwbouwwijken groter is. Bijna twee derde van de Nederlanders die wonen in een nieuwbouwwoning komt bij de buren over de vloer, tegenover de helft van de bewoners van bestaande bouw. Ook organiseren nieuwbouwbewoners meer activiteiten met elkaar (62 procent) dan bewoners van bestaande bouw (45 procent). Twee derde van de kinderen in nieuwbouwbuurten spelen met elkaar, tegenover de helft van de kinderen in buurten die langer bestaan. Zelfs het vertrouwen in de buren ligt wat hoger bij bewoners van nieuwbouw.

De verklaring? ,,Bewoners betrekken gelijktijdig een nieuw huis”, zegt cultuurhistoricus Herman Pleij. ,,Mensen zijn kuddedieren en hebben elkaar nodig. Nederland kent al sinds de middeleeuwen een horizontale samenleving. De vereniging en de buurt spelen een centrale rol. Er is een hoge mate van zelfstandigheid en er worden veel zaken gezamenlijk geregeld.”

Heel herkenbaar, vindt Merel Ekker (28). Ze loopt met de kinderwagen door haar straat, de Dalidastraat in Lent. ,,Toen we hier vier jaar geleden kwamen wonen, hebben we veel samen geklust. De zonnepanelen hebben we samen ingekocht en ook het afgraven van de tuinen hebben we met elkaar geregeld. Er is een groepsapp ontstaan en die is nog steeds actief. Dat is heel fijn. We konden elkaars hulp bij de bouw goed gebruiken en helpen elkaar misschien daarom nu nog steeds.”

Buurvrouw Lise Oliemeulen (31) loopt niet de deur plat, maar komt wel eens bij haar buren over de vloer. ,,Toen de schuttingen er nog niet stonden, liepen we zo naar elkaar toe. Dat is minder geworden. Maar laatst was ik bezig de trekhaak op de auto te zetten en vroeg een buurman direct of hij kon helpen. En we doen ook dingen samen: ik heb met een buurvrouw afgesproken dat we samen gaan sporten.” De band ontstond nadat een van de buren voorstelde om met alle dames uit de buurtapp (veertien huishoudens) naar een ladies’ night te gaan in de bioscoop. Vicky Lau voelde zich direct welkom. En dat had ze nodig, want ze komt uit Hongkong. ,,Mijn buren hebben veel geholpen, onder meer met het oefenen van de taal. Ik kon ze vragen hoe ik het afval moest aanbieden, want ik was gewend dat ik dat iedere dag aan de straat kon zetten. Wat ik mooi vind aan de Nederlandse cultuur is dat mensen een bord in de tuin zetten als hun baby wordt geboren. Ik beschouw het als een soort uitnodiging, erg leuk.”



