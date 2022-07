Ook op huurmarkt lijkt sprake van afkoeling, prijzen stijgen minder hard

In het tweede kwartaal van 2022 is de gemiddelde huurprijs van huurwoningen in de vrije sector met 1,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van Pararius. Het gaat om huizen van meer dan 763 euro kale huur per maand, de zogenoemde liberaliseringsgrens. Huurprijzen zijn dan niet meer beschermd.

Dat de prijsstijgingen onder het inflatieniveau liggen, is een teken dat er weinig rek meer in zit, concludeert directeur Jasper de Groot. ,,Al zijn de verschillen wel groot per stad en segment. Gemeubileerde woningen worden nog wel voor een fors hogere prijs verhuurd. Maar zeker als je het vergelijkt met de koopmarkt, met nog een jaar-op-jaarverschil van meer dan 10 procent, is het relatief rustig geworden op de huurmarkt.”

Koopmarkt heeft invloed op huurmarkt

De Groot denkt dat het aanbod huurwoningen de komende tijd gaat toenemen en dat heeft te maken met het eveneens grotere aanbod op de koopwoningmarkt. ,,Wat je hoort op de koopmarkt is dat huizen langer te koop blijven staan. Dat heeft waarschijnlijk tot resultaat dat woningzoekenden de kat uit de boom kijken en dat sommige huiseigenaren een van hun huizen tijdelijk moeten verhuren. Dat kan voor meer afkoeling zorgen op de vrije sectorhuurmarkt.”

Nieuwe huurders in de vrije sector betaalden afgelopen kwartaal gemiddeld 17,04 euro per vierkante meter per maand. Dat is voor het vijfde kwartaal op rij een stijging, maar niet meer zo fors. In 2020 en 2021 is de gemiddelde vierkantemeterprijs ook stevig gedaald vanwege de coronacrisis, met name doordat vakantiewoningen permanent in de verhuur gingen en buitenlandse werknemers (expats) naar hun land van herkomst vertrokken.

In de vijf grootste steden van Nederland, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht, steeg de gemiddelde huurprijs van vrije sector woningen procentueel gezien meer dan het landelijk gemiddelde. In Eindhoven, de goedkoopste G5-stad, betaalden nieuwe huurders 11,1 procent meer dan een jaar geleden (17,25 euro) en in Amsterdam gingen de huurprijzen van vrije sector woningen met 10,5 procent omhoog. Nieuwe huurders betaalden in de hoofdstad gemiddeld 24,67 euro per vierkante meter per maand. Ook in Utrecht wordt gemiddeld meer dan 20 euro per vierkante meter kale huur per maand betaald.

