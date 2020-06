Op deze manieren kom je af van huisstofmijt én blijft je bed mooi schoon

Sommige mensen hebben behoorlijk last van huisstofmijt in huis en dan met name in bed. ,,Ze krijgen jeuk of rode vlekjes op hun lichaam, een allergische reactie", verklaart Marja Middeldorp aan de telefoon. ,,Als de beestjes in de bank gaan zitten, kan het ook de stof aantasten. Zeker nu het zo heet is en we meer zweten, is het bed voor de huismijt als een warm bad. Nu is het sowieso al goed om het bed goed schoon te maken, want we brengen er een groot deel van ons leven door. Daarom wat tips.”