Oproep ‘Armoedecoalitie’: Zet mensen niet uit huis tijdens coronacrisis

Welkom aan de Spaanse Costa? Nee, dit huis staat in Almelo

13 maart Het lijkt een fraai stulpje, met groot zwembad en overdekt terras, in een zonnig oord in het zuiden van Europa. Niets is minder waar: dit huis staat aan de Violierstraat 11 in Almelo. En staat te koop op Funda. Vraagprijs: 269.500 euro euro. Maar dan ben je wel meteen in de juiste vakantiestemming.