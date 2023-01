Opruimgoeroe Marie Kondo geeft opruimen op: ‘Geniet liever van tijd met mijn kinderen’

De wereldberoemde Japanse opruimexpert - bekend van lades met perfect opgevouwde T-shirts en Instagramwaardig nette kruidenrekjes - geeft in een interview met de Washington Post toe dat haar ouderlijk huis, met drie kinderen om voor te zorgen, ‘rommelig’ is en dat opruimen nu minder prioriteit heeft. ,,De manier waarop ik mijn tijd doorbreng is de juiste manier voor mij op dit moment, in deze fase van mijn leven”, vertelt ze.

Kondo zegt dat haar leven aanzienlijk is veranderd sinds de komst van haar jongste kind in 2021. ,,Tot dan toe was ik een professionele opruimer, dus ik deed mijn best om mijn huis altijd netjes te houden”, vertelt ze via een tolk tijdens een online webinar. ,,Ik heb dat een beetje opgegeven, op een goede manier voor mij. Nu realiseer ik me dat het voor mij belangrijk is om tijd met mijn kinderen thuis door te brengen.”

Vreugdevolle spullen

Kondo werd beroemd met haar bestseller Opgeruimd! en de opvolger Spark Joy en was de ster van de Netflix-serie Tidying Up With Marie Kondo. ‘Al die spullen kosten energie, omdat ze je er constant op wijzen dat je er nog wat mee moet’, schreef ze.

Voor een opgeruimd en rommelvrij huis adviseerde ze mensen alleen spullen te bewaren die voor plezier zorgen. Wie af wil van rotzooi, moet grondig door zijn huis, alle spullen door en nagaan of ze ‘vreugde’ geven. Doen ze dat niet, dan moet je er vanaf.

Verschoven focus

Kondo’s nieuwste boek, Marie Kondo Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life, gaat over het Japanse concept van kurashi, wat ‘manier van leven’ betekent. Sinds ze moeder is geworden van drie kinderen, zei ze dat haar manier van leven was veranderd en dat haar focus was verschoven van organisatie naar eenvoudige manieren om geluk te brengen in alledaagse dingen. ‘Opruimen betekent omgaan met alle ‘dingen’ in je leven. Je kleren opgevouwen en georganiseerd houden, kan net zo belangrijk zijn als ‘s ochtends naar klassieke muziek luisteren of tijd maken voor je kinderen’, schrijft ze.