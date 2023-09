Oude schuur bevat mogelijk asbest: zo kun je dat zelf verwijderen, zonder dat het handenvol geld kost

Energierekening Henk (63): ‘In het begin stookten we tot wel 3500 kuub gas per jaar’

Henk Rutten (63) uit Koekange (Drenthe) kon het huis van zijn opa en oma kopen. Hij moest wel snel aan de bak, want in het begin stookte hij tot wel 3500 kuub gas per jaar. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.