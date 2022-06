Ouderen moeilijk te bewegen naar kleiner huis om plaats te maken voor gezin: ‘Ik wil niet méér betalen’

Beatrix en Willem bieden onderdak aan een jongere zonder thuis: ‘Wij hadden een kamer en liefde over’

Op jezelf gaan is vaak een grote stap en voor sommige jongeren net een stap te ver. Toch is thuis blijven wonen soms ook geen optie, simpelweg omdat er geen thuis is. Voor deze jongeren regelt Stichting Kamers met Aandacht een veilig onderkomen bij mensen in huis.

