Overgrote deel Nederlanders is niet op de hoogte van lage energietarieven

Uit representatief onderzoek door Q&A, in opdracht van Independer, blijkt dat twee derde van de Nederlanders niet weet dat de tarieven nu zo laag zijn. De energietarieven daalden sinds september 2019 met gemiddeld 21 procent, en zijn in jaren niet zo laag geweest als nu. Mensen weten vaak niet dat ze met een nieuw contract kunnen profiteren van de huidige tarieven. Bovendien zeggen de ondervraagden nauwelijks of nooit om te kijken naar hun energiecontract. Ruim een derde is nog nooit overgestapt, blijkt uit het onderzoek.

Joris Kerkhof van Independer noemt dat ‘zonde’, want contracten hebben een beperkte looptijd. Onderneem je daarna geen actie, dan gaat je contract stilzwijgend over naar een variabel contract, waarbij de tarieven hoger zijn. ,,Juist in deze tijd, waarin mensen willen besparen, is het verstandig om je energierekening onder de loep te nemen’’, stelt hij.

Aan een variabel contract zit je overigens niet vast, je kunt weg als je een goedkoper contract wil afsluiten. Dat is een ander verhaal voor de mensen met een lopend vast contract. Zij profiteren momenteel niet van de lage tarieven. In sommige gevallen kan het lonen om zo’n vast contract open te breken, meent Independer. Dat gaat wel gepaard met een boete (maximaal 250 euro).

Wie over wil stappen naar een andere energieaanbieder, moet misschien een overstapboete betalen. Hieronder kun je via Independer je overstapboete berekenen:

Corona

Dat de energieprijzen maar blijven dalen, was al langer bekend. Een belangrijke reden daarvoor is de coronacrisis. Net als de hele economie kampt de energiemarkt tijdens deze crisis met een unieke situatie: de vraag naar fossiele brandstoffen als olie en gas is laag omdat veel industrie stil ligt. Er rijden minder auto’s en praktisch alle vliegtuigen staan aan de grond.

De gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs en die staat op een historisch dieptepunt, omdat Saoedi-Arabië en Rusland in een prijzenoorlog zijn beland. ,,Ook strubbelingen tussen China en Amerika hebben effect gehad op de olieprijs”, voegt hoogleraar energiemarkten Machiel Mulder, daaraan toe.

Al met al heeft de zachte winter begin dit jaar in Nederland ook meegeholpen om de prijs verder naar beneden te duwen. Er is gewoonweg meer aanbod dan vraag, wat maakt dat gas en stroom voor huishoudens extreem goedkoop zijn, volgens Mulder.

Besparing

De tariefdalingen leveren jaarlijks een flinke besparing op. ,,Een nieuw afgesloten contract levert een gemiddelde besparing van 175 euro op”, zegt Kerkhof. ,,Bij een op de 10 nieuwe contracten kan die besparing zelfs oplopen tot 300 euro. Ben je nog nooit overgestapt of alweer enkele jaren geleden, dan kan de besparing nog groter zijn.”

