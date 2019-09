Paradijselijke buitenwoonkamer bij eenvoudige en toch luxe villa

Hypotheek­ad­vi­seur krijgt les in duurzaam­heid

13:38 Mensen die een hypotheek afsluiten horen ook goed advies te krijgen over duurzaamheidsmaatregelen in het nieuwe huis. Om die reden starten Rabobank en De Hypotheekshop met het opleiden van adviseurs in ‘duurzaamheid'. Ook makelaars en medewerkers van andere tussenpersonen en hypotheekverstrekkers kunnen zich melden.