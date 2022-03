Peter en José moesten door sloopplannen twéé keer verhuizen in korte tijd: 'We zijn wel moe, je gebruikt de vakanties om te klussen’

De familie IJpelaar zit alweer in haar derde huurwoning in krap vier jaar tijd. Ze hopte van Waalwijk, Sprang-Capelle naar Kaatsheuvel. Als het goed is, zijn ze nu wel even klaar met verhuizen. Wooncorporatie Casade heeft geen plannen om haar kersverse huurhuis aan de Jan van Eijckstraat in Kaatsheuvel te gaan slopen. Al dachten Peter en Jose dat bij hun vorige woning in de Molenstraat in Sprang-Capelle ook. Alleen liep dat anders.